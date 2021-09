The Beta Test: Jim Cummings nel trailer della satira su Hollywood

Jim Cummings di nuovo in azione nel trailer di The Beta Test, rutilante satira sul mondo di Hollywood e tutto ciò che vi ruota intorno.

Empire ha svelato il trailer e il poster di The Beta Test, sagace thriller satirico sul mondo di Hollywood diretto e interpretato da Jim Cummings.

Dopo il cupo e folle Thunder Road e l'incursione nella horror comedy con The Wolf Of Snow Hollow, Jim Cummings, talento emergente nel sottobosco indie, torna a mostrare il suo talento multiforme in un film scritto e diretto insieme alla sua costar PJ McCabe.

Come svela il trailer di The Beta Test, poco prima del suo matrimonio, lo spietato agente di talenti hollywoodiani Jordan (Jim Cummings) riceve una busta misteriosa che offre sesso senza vincoli con una sconosciuta in una stanza d'albergo. Inizialmente divertito, poi incuriosito, Jordan diventa ossessionato dall'idea di un'avventura erotica segreta e accetta d'impulso. Ma rimpiangerà le sue scelte quando il suo mondo meticoloso e superficiale minaccia di crollare sotto il peso delle sue bugie.