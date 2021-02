The Believer: la storia vera che ha ispirato il film

The Believer è ispirato liberamente alla storia vera di Dan Burros, attivista statunitense noto per la sua militanza neonazista che si è suicidato quando la sua ascendenza ebraica fu resa nota.

La locandina di The Believer

Nei panni di Dan Burros in The Believer troviamo Ryan Gosling. L'interprete veste i panni del ragazzo protagonista della storia vera da cui è tratta il film. Al centro del progetto diretto da Henry Bean c'è Dan Burros, un attivista statunitense noto per la sua militanza neonazista nonostante fosse ebreo. Esponente dell'American Nazi Party, dopo aver litigato con il leader George Lincoln Rockwell, Burros abbandonò il movimento per divenire reclutatore di uno dei gruppi più violenti del Ku Klux Klan dell'epoca nello stato di New York. Nel momento in cui un giornalista ha reso nota la sua ascendenza ebraica, Dan Burros ha deciso di suicidarsi sparandosi al petto e poi alla testa mentre stava ascoltando musica di Wagner.

The Believer ha ottenuto recensioni positive nel 2001 e ha vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, il San Giorgio d'Oro al Festival cinematografico internazionale di Mosca e il Premio Leone Nero al Miglior film del Courmayeur Noir in festival.

Ryan Gosling è noto per aver interpretato Le pagine della nostra vita, Lars e una ragazza tutta sua, Blue Valentine, Drive, Le idi di Marzo, Come un tuono, Solo Dio perdona, Blade Runner 2049, The Nice Guys, First Man - Il primo uomo e La La Land. Al momento, l'attore sta lavorando a The Gray Man, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.