The Beatles: Get Back di Peter Jackson diventa una serie di sei ore che uscirà su Disney+ a novembre

The Beatles: Get Back, il documentario di Peter Jackson sui Fab Four, non uscirà più nelle sale ad agosto, ma diventerà una docuserie di sei ore in uscita su Disney+ a fine novembre.

I piani di Peter Jackson sono cambiati. The Beatles: Get Back, il preannunciato documentario sui Beatles che sarebbe dovuto uscire il 26 agosto diventerà adesso una miniserie di sei ore che debutterà su Disney+ il prossimo novembre.

Qualche mese fa, Peter Jackson aveva lanciato un estratto del film di cinque minuti (che trovate qui sopra), ma dopo aver messo le mani sulle 60 ore di materiale video mai visto e sulle oltre 150 ore di materiale audio, il regista ha deciso di trasformare The Beatles: Get Back in una miniserie documentaria di sei ore che arriverà in esclusiva su Disney+ nel weekend del Ringraziamento.

The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. hanno inviato un comunicato stampa annunciando i grandi cambiamenti per la data di uscita e i piani di The Beatles: Get Back. Originariamente previsto per l'uscita nelle sale ad agosto, il documentario sarà ora distribuito in tre episodi tra il 25, 26 e 27 novembre di quest'anno, con ogni episodio della durata di circa due ore.

Peter Jackson ha passato gli ultimi tre anni a scavare in tutti questi materiali audio e video inediti, probabilmente è tale la ricchezza da averlo spinto a optare per un formato più esteso. Bob Iger, presidente esecutivo e presidente del consiglio di amministrazione della Walt Disney Company, concorda dichiarando

"Questa fenomenale raccolta di filmati inediti offre uno sguardo senza precedenti sullo stretto cameratismo, il genio nella scrittura delle canzoni e l'impatto indelebile di una delle band più iconiche e culturalmente influenti di tutti i tempi, e non vediamo l'ora di condividere The Beatles: Get Back con i fan di tutto il mondo".

Peter Jackson si rivolge ai fan dei Beatles anticipando l'eccitazione del poter offrire uno sguardo intimo e inedito sui quattro musicisti e amici in una nota:

"Sotto molti aspetti, le straordinarie riprese di Michael Lindsay-Hogg hanno catturato più trame. La storia di amici e di individui. È la storia delle fragilità umane e di una convivenza divina. È un resoconto dettagliato del processo creativo, con la creazione di canzoni iconiche sotto pressione, il tutto immerso nel clima sociale dell'inizio del 1969. Ma non è nostalgia: è crudo, onesto e umano. In sei ore, conoscerete i Beatles con un'intimità che non avreste mai ritenuto possibile".