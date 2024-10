The Bear, quando esce in streaming la Stagione 4?

Un dirigente di FX ha rivelato che le riprese di The Bear riprenderanno presto, e che un numero significativo di episodi è stato già completato.

La serie segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef che torna a Chicago per rilevare la paninoteca del fratello defunto, alle prese con la realtà della gestione di una piccola impresa e con le dinamiche di uno staff di cucina volitivo. La serie ha guadagnato immediatamente popolarità per la scrittura che tiene sempre altissima la tensione e per la progressione della storia a più livelli, diventando uno dei programmi di punta di FX.

Il presidente di FX John Landgraf ha parlato dello stato di avanzamento della quarta stagione nel podcast The Town of Matthew Belloni, dove ha confermato che il processo di riprese simultanee tra la terza e la quarta stagione ha fatto sì che venissero completati circa sedici episodi e mezzo. Se si tiene conto dei 10 episodi della terza stagione, significa che circa sei episodi e mezzo della nuova stagione sono già stati completati.

Inoltre, Landgraf ha confermato che le riprese riprenderanno a febbraio del prossimo anno: "Su venti episodi, ne hanno girati circa sedici e mezzo. Torneranno quindi in produzione a febbraio per finire il lavoro".

The Bear 4: la serie con Jeremy Allen White ha già ottenuto il rinnovo

Girare la terza e la quarta stagione in parallelo garantisce una certa continuità tra gli episodi di The Bear e fa in modo di preservare il tono e gli archi emotivi della narrazione. Questo approccio potrebbe consentire alla serie di mantenere lo slancio costruito nelle stagioni precedenti e di evitare interruzioni che potrebbero avere un impatto sullo sviluppo dei personaggi o sulla narrazione. Dato che The Bear si basa sullo sviluppo dei personaggi e dei drammi interpersonali, questa decisione aiuta a mantenere il flusso narrativo e riduce il rischio di perdere lo slancio.

Inoltre, contribuirebbe a evitare eventuali conflitti di programmazione per il cast principale, dato che ogni attore è sempre più carico di impegni dopo il successo dello show. Tra questi, Ebon Moss-Bachrach in The Fantastic Four: First Steps, Jeremy Allen White nel nuovo film su Bruce Springsteen e Ayo Edibiri in After the Hunt. Assicurandosi gran parte della produzione della quarta stagione di The Bear in anticipo, FX si assicura un processo di post-produzione senza intoppi, che potrebbe aiutare la serie a rispettare la finestra di uscita fissata al 2025, evitando inutili ritardi di produzione.