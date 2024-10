Primo sguardo a Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen in Deliver Me from Nowhere

Jeremy Allen White trasformato in Bruce Springsteen nella prima immagine del biopic Deliver Me from Nowhere, che racconta la lavorazione dell'album Nebraska del 1982. Le riprese sono iniziate in New Jersey, con un cast di alto livello.

L'album Nebraska venne registrato nella camera di Bruce Springsteen ed è tutt'oggi considerato uno dei suoi lavori più autentici e duraturi. Per interpretare il Boss è stata scelta la star della serie FX The Bear, Jeremy Allen White.

Anime perdute

Nella descrizione del film si legge che 'lo sviluppo di Nebraska, avvenuto dopo il The River Tour del 1981, rappresenta un momento cruciale nella vita di Springsteen, di cui avrebbe parlato apertamente solo nei decenni successivi'.

Nebraska è considerato una pietra miliare nella carriera musicale di Springsteen; venne registrato su un registratore a quattro tracce nella sua camera in New Jersey, senza la E Street Band. Si tratta di un disco acustico, crudo e inquieto, come viene descritto dalla critica, pieno di anime perdute in cerca di un motivo per credere. Viene considerato uno dei lavori più intensi di Springsteen.

Il biopic

Diretto da Scott Cooper, il film targato 20th Century Studios è tratto dal romanzo Deliver Me from Nowhere: The Making Of Bruce Springsteen's Nebraska di Warren Zanes, edito nel 2023. Secondo le parole del regista, il film sarà un'esperienza profondamente stimolante ed emozionante.

"È stato un grande piacere collaborare con Bruce e Jon nel raccontare la loro storia; la loro energia creativa alimenta ogni parte di questo viaggio. Inoltre, sono entusiasta di ritrovarmi con il mio amico David Greenbaum [presidente Disney Live Action e 20th Century Studios] mentre intraprende la sua nuova avventura alla Disney, aggiungendo uno strato ulteriore di ispirazione a questo progetto".

Nel cast del film anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, Paul Walter Hauser nel ruolo di Mike Batlan, Odessa Young nel ruolo di Faye, Stephen Graham nei panni del padre di Springsteen, e Johnny Cannizzaro nel ruolo di Steve Van Zandt.