The Bear, nella terza stagione una guest star da Oppenheimer: ecco com'è stata coinvolta

Mancano poche settimane all'uscita su Disney+ della terza stagione di The Bear, la serie tv con protagonista Jeremy Allen White, che dal 14 agosto sarà disponibile sulla piattaforma streaming. Tra le novità più interessanti anche la presenza di una guest star.

I fan di The Bear troveranno nel cast un nome inaspettato, che ha costruito la propria carriera soprattutto sui ruoli cinematografici e non certo per gli impegni sul piccolo schermo. Anche in virtù di un'immagine legata maggiormente al cinema, il suo nome ha sorpreso un po' tutti.

Da Oppenheimer alla tv

La guest star in The Bear 3 sarà Josh Hartnett, che interpreta Frank, fidanzato del personaggio interpretato da Gillian Jacobs, Tiffany Jerimovich nei nuovi episodi. A raccontare il processo che l'ha portato nella serie Disney+ è stato lo stesso attore.

Ayo Edebiri in una scena di The Bear

Determinante è stata l'amicizia con il creatore dello show Chris Storer:"Ricordo che mi menzionò che stava cercando di fare un altro film sui cuochi, perché sua sorella [la produttrice di The Bear Courtney Storer] era una chef, e poi sono passati anni e ho iniziato a sentire tutto questo clamore su The Bear".

Un progetto televisivo che gli suonava familiare:"Ho controllato e ho visto il nome di Chris e ne sono rimasto stupito. L'ho chiamato immediatamente per congratularmi e dirgli che lo show era incredibile". Una telefonata che spinse Storer a chiedere all'attore di partecipare:"Ho detto subito sì, prima ancora di leggere il copione, perché volevo lavorare con lui".

L'obiettivo era mantenere il segreto sul suo coinvolgimento:"Ho sentito dire che la città di Chicago era davvero protettiva nei confronti di The Bear. L'ho detto ai miei genitori perché amano lo show e l'ho detto ad un paio di amici per lo stesso motivo. Ma non ho social media o altro, quindi ho pensato: a chi lo dirò davvero?".

Nel cast della serie di successo The Bear, che ha attirato guest star come Jamie Lee Curtis, John Mulaney e John Cena, anche Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri.