The Beach Bum di Harmony Korine sarà il film d'apertura del Milano Film Festival 2019

Il Milano Film Festival 2019 si terrà nel capoluogo lombardo dal 4 al 10 ottobre e sarà inaugurato dall'anteprima italiana di The Beach Bum di Harmony Korine.

Sarà The Beach Bum di Harmony Korine ad aprire il Milano Film Festival 2019, in programma nella città meneghina dal 4 al 10 di ottobre.

Il nuovo folle lavoro del regista californiano Harmony Korine sarà proiettato in anteprima italiana il 4 ottobre alle ore 20:00 al The Space Cinema Odeon, sede della 24ma edizione del Milano Film Festival. La commedia vede protagonista un Matthew McConaughey più scatenato che mai nei panni del ribelle poeta Moondog: The Beach Bum sarà la cronaca di avventure e disavventure di un personaggio al limite.

Nel cast ci sono anche Isla Fisher, Martin Lawrence, Zac Efron, Jonah Hill, Snoop Dogg e Jimmy Buffett. Le riprese del film, che arriverà sugli schermi americani il 29 marzo, si sono svolte a Miami e il premio Oscar Matthew McConaughey ha rivelato di aver persino fumato della vera marijuana senza saperlo a causa di uno scherzo del rapper Snoop Dogg.