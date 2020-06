The Batman, Warner Bros. potrebbe avere progetti in cantiere per il personaggio di Bane

The Batman tornerà sul grande schermo e Warner Bros. avrebbe intenzione di riproporre il personaggio di Bane nel prossimo futuro, forse in un sequel.

The Batman ritornerà nei cinema e, secondo alcune voci, Warner Bros. starebbe pensando inoltre a una possibile apparizione del villain Bane sul grande schermo. Inizialmente si parlava di un possibile spin-off, mentre ora si ipotizza la sua presenza in un eventuale sequel del film di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

"Dopo il successo sorprendente del Joker di Joaquin Phoenix, e l'apprezzamento da parte dell'Academy, si stava lavorando a un pitch da proporre agli executive DC per uno standalone su Bane" ha riportato in esclusiva il sito _Heroic Hollywood che ha dichiarato "In modo simile a come aveva fatto il Joker di Todd Phillips, la pellicola avrebbe potuto offrire al regista l'opportunità di esplorare la psiche del villain per mezzo di uno studio del personaggio, sebbene, si spera, con un po' più d'azione".

A quanto pare, il potenziale pitch avrebbe "liberamente tratto ispirazione dall'arco narrativo dei fumetti di Batman intitolato La Vendetta di Bane". L'indiscrezione continua dichiarando: "La trama avrebbe visto l'introduzione di Bane nel DC Universe rivelando le sue tragiche origini prima ancora della sua nascita. E siccome Batman ha un ruolo chiave nella sua motivazione in quel particolare arco narrativo, l'esistenza dell'Uomo Pipistrello nel film poteva affrontata in un qualche modo, anche se magari solo come una figura in lontananza sui grattacieli di Gotham".

Attualmente, tuttavia, i discorsi su un potenziale spin-off con protagonista Bane sono cessati, ma per una ragione comprensibile; "Al momento non se ne parla più ufficialmente per evitare problemi nel caso in cui Warner Bros. voglia usare il personaggio in un futuro film di Batman".

E voi, che ne pensate? Avreste voluto vedere lo spin-off su Bane, o vi entusiasma l'idea che forse, in un futuro non troppo lontano, potremmo rivedere il personaggio in un film di Reeves?