The Batman: Paul Dano ha voluto girare la scena finale con Batman 70 o 80 volte

Il perfezionista Paul Dano ha richiesto di ripetere per 70 o 80 ciak il finale di The Batman tra il Cavaliere Oscuro e l'Enigmista.

Il regista di The Batman Matt Reeves ha rivelato al Guardian di aver girato 70 o 80 ciak dello scontro finale tra l'Enigmista e Batman su richiesta del perfezionista Paul Dano, interprete del villain.

"Paul ama fare molte riprese, così come me", ha detto Reeves. "Abbiamo impiegato due giorni per la scena finale tra lui e Robert Pattinson nei panni di Batman. Saremo arrivati a 70 o 80 ciak. Paul ama esplorare. È ossessivo".

The Batman: la busta indirizzata a Batman

Il regista ha proseguito: "C'erano tutti questi momenti in cui era nei panni dell'Enigmista, veniva stimolato da qualcosa e poi andava su tutte le furie. Da una ripresa all'altra non sapevi mai dove sarebbe arrivato quel cambiamento. Stavo seduto lì con le cuffie, cercando di soffocare le risate perché faceva sempre qualcosa di sorprendente. Paul mi chiedeva 'Era pazzesco? Era troppo?' E io: 'No, è fantastico. Facciamone subito un altro.'"

La follia dell'Enigmista

Dopo l'uscita di The Batman, Paul Dano ha ricevuto gli elogi della critica per la sua interpretazione dell'Enigmista. Lo scorso anno Matt Reeves ha rivelato che per una scena in cui Dano doveva incidere la sua voce quando si sentiva l'Enigmista al telefono, l'attore ha registrato 200 riprese:

The Batman: Robert Pattinson durnte una scena dal film

"Paul mi ha detto 'OK, lasciami provarne una in cui sono fuori dalla telecamera e infilo la testa. Fammene provare una in cui sono già seduto lì'. Sta dirigendo questo monologo su un iPhone... È stato vertiginoso, era così inventivo e creativo. È anche molto critico con se stesso".

Il sequel The Batman 2, è attualmente in sviluppo, la lavorazione riprenderà dopo la fine dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, in tempo per l'uscita prevista per ottobre 2025.