The Batman: in arrivo uno spinoff su Mr. Freeze? La risposta di James Gunn

Negli ultimi giorni sui social media sono circolate parecchie voci che riguardano un possibile lungometraggio interamente dedicato a Mr. Freeze, che sarebbe in fase di lavorazione. Secondo quanto riporta Production Weekly, il film sarebbe ambientato nello stesso universo di The Batman.

Ma non è tutto, perché ci sono già voci sulla possibilità che Mr. Freeze sia il possibile villain di The Batman - Parte II a causa dell'ambientazione invernale del sequel, quindi uno spin-off su Victor Fries non sarebbe così strano.

Verità o menzogna?

James Gunn, CEO di DC Studios, è stato interrogato sui vari rumor sul social Threads, e invece di spegnere le voci le ha alimentate con una risposta piuttosto vaga:"Non ho sentito nulla al riguardo ma ci sono molte voci questa settimana. Alcune di queste sono vere, alcune parzialmente vere e altre sono false. Se ti diverte seguire sconosciuti, seguili, ma non fidarti completamente di nulla fino a quando non lo senti da me o da Peter (che non è online, nonostante io lo veda taggato in varie cose)".

A causa delle successive varie interpretazioni alle sue parole, James Gunn è intervenuto una seconda volta:"Non è una cattiva idea, quindi non direi mai ma no, non c'è alcuna verità in questo". Le altre voci a cui Gunn si riferisce sono probabilmente quelle circolate su John Stewart in Lanterns.

Matt Reeves, il regista di The Batman, parlò in questi termini nel 2022 sull'argomento:"Dal mio punto di vista, mi sento attratto dal cercare una versione realistica di tutto. Quindi, per me, sarebbe una sfida interessante cercare di capire come si potrebbero realizzare, persino l'idea di Mr. Freeze, che è una storia fantastica".

Sul grande schermo, Mr. Freeze è stato interpretato da Arnold Schwarzenegger nel criticatissimo Batman & Robin diretto da Joel Schumacher, con George Clooney e Uma Thurman.