The Batman, Jack Black vuole interpretare il Pinguino!

Dopo un periodo di inquietante silenzio, The Batman è tornato sulle prime pagine dopo che la Warner Bros. ha annunciato data d'uscita e dopo aver confermato l'addio a Ben Affleck per il ruolo di Bruce Wayne. Ovviamente è partita la corsa per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti, e Jack Black ha già puntato uno dei ruoli più amati e odiati dai fan della saga, quello del Pinguino.

Durante un'intervista con ET per la promozione de Il mistero della casa nel tempo, Jack Black ha infatti dichiarato:

"Beh, si sta parlando di me come Pinguino vero? Quando iniziamo? Sarebbe davvero un bel ruolo, mi divertirei tantissimo. In verità odio fare così, cioè espormi e poi non ottenere la parte, così qualcuno direbbe 'Oh, Jack ci ha provato ma non c'è riuscito!'. Non ci sto provando, sto solo dicendo che sarebbe bello."

Pare che il Pinguino, uno degli storici villain del Cavaliere Oscuro, sia proprio l'antagonista principale di The Batman, scritto e diretto da Matt Reeves. Jack Black ha già concorrenza, visto che anche Josh Gad, una delle star di Frozen, ha adocchiato la parte e dal 2017 ne parla con molto entusiasmo.

Confermata da una fonte vicina a Warner la notizia secondo cui The Batman, scritto e diretto da Matt Reeves, si focalizzerà su un Bruce Wayne più giovane. Ancora nessuna anticipazione sul nome dell'interprete. In un'intervista pubblicata di recente, il regista Matt Reeves aveva anticipato le sue idee su The Batman spiegando: "Sarà un racconto noir con un punto di vista molto preciso. La narrazione sarà tutta sulle sue spalle e spero che sia una storia che risulterà eccitante, ma anche coinvolgente." Riguardo al personaggio, Reeves ha aggiunto che vedremo il suo Batman "molto più nel ruolo di detective rispetto al passato".

