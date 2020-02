The Batman: il film sarà ambientato a Halloween?

Le foto dal set di The Batman non sembrano lasciare dubbi: il film con Robert Pattinson sarà davvero ambientato durante Halloween?

La produzione di The Batman è iniziata e alcune foto dal set ci mostrano che forse il film sarà ambientato durante Halloween! Le immagini rubate dovrebbero mostrare proprio una parte di scenografia in fase di allestimento e vediamo diverse zucche intagliate appoggiate alla base di una scalinata, immagine indiscutibilmente legata alla festività tutta americana.

I fan hanno subito unito quest'immagine a Batman: Il lungo Halloween, la miniserie a fumetti di tredici numeri scritta da Jeph Loeb, disegnata da Tim Sale e pubblicata a fine 1996. La storia del fumetto è ambientata durante il primo anno di attività del supereroe e racconta la ricerca del misterioso assassino Festa da parte di Batman, James Gordon e Harvey Dent. La miniserie è una delle più amate da pubblico e critica, in cui Batman viene finalmente descritto come un essere umano, capace di sbagliare, e molti hanno idolatrato il rapporto tra Bruce Wayne e Harvey Dent. Non ci sono ovviamente ancora dettagli su eventuali personaggi che torneranno in scena, ma tutto può succedere. Ecco le foto dal set di The Batman:

The Batman vedrà l'inglese Robert Pattinson nei panni di Batman/Bruce Wayne, con lui ci saranno anche Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. Il film di Matt Reeves seguirà Batman negli anni della sua formazione come protettore e guardiano di Gotham City, inoltre metterà in luce le doti investigative di Bruce Wayne diversificando la nuova incarnazione del personaggio dalle precedenti.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.