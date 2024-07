The Batman, Claire Denis loda il film con Robert Pattinson: "È un amico, performance intima e delicata"

Claire Denis ha applaudito pubblicamente la performance di Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman nel film di Matt Reeves, The Batman. La regista ne ha parlato in occasione della presentazione del restauro del suo film Al diavolo la morte.

Interpellata sulla possibilità di dirigere un film del franchise di The Batman, Denis ne ha approfittato per elogiare uno dei suoi migliori amici, Robert Pattinson, che tornerà anche nel sequel in programma nelle sale cinematografiche nel 2026.

Performance a Gotham

"Ho guardato The Batman perché Robert Pattinson è un amico. Ovviamente, c'è tantissima, tantissima post-produzione. Una troupe di 300 persone. Ma il lavoro interno, il modo in cui Robert pensa a Batman, mi piace come lo ha costruito. Il resto, tra effetti e post-produzione, è come due film in uno. C'è la storia di Batman, che è molto intima e delicata, e poi c'è tutto il resto. Senza quest'ultima parte farei anche io un Batman" ha spiegato Denis.

Robert Pattinson in una scena di The Batman

Regista e attore avevano convenuto di lavorare insieme a Stars at Noon - Stelle a mezzogiorno ma Pattinson è stato successivamente sostituito da Joe Alwyn a causa delle riprese aggiuntive di The Batman durante il COVID. Durante l'intervista, Claire Denis ha parlato del suo rapporto con Hollywood e delle sue priorità.

"Quando vado ai festival incontro giovani che hanno qualcosa dentro, e vogliono esprimersi. Non tutti sono interessati a diventare Christopher Nolan. Hollywood però era una scuola, piena di piccoli dettagli e segreti. Ricordo tanti film di Hollywood. Abbiamo imparato tanto da Hollywood. Per me è molto prezioso, impariamo ovviamente anche dal Giappone e dall'Europa. Ma il punto è che non rifiuto Hollywood. Penso che alcuni dei registi maggiormente ribelli lavorassero all'interno di Hollywood e loro erano i miei eroi".

Claire Denis e Robert Pattinson hanno lavorato insieme al film High Life, uscito nel 2018.