The Batman: Catwoman entra in azione in una featurette dedicata al personaggio di Zoe Kravitz

L'attrice Zoe Kravitz appare in una nuova featurette di The Batman, il film diretto da Matt Reeves in cui interpreta l'iconico personaggio di Catwoman.

Una nuova featurette dedicata a Catwoman regala qualche nuova sequenza e curiosità su The Batman, il film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne.

Il video introduce la nuova versione di Selina Kyle ed è tratto da un documentario, disponibile su iTunes, intitolato Catwoman: The Feline Femme Fatale in cui si dà spazio alle varie rappresentazioni sugli schermi del personaggio.

Il regista Matt Reeves, nel video girato sul set di The Batman, spiega: "I villain sono spesso, se non la maggior parte delle volte, la parte più eccitante dei film. Quello che volevo fare era vedere un Batman che non fosse un racconto delle origini, ma fosse ambientato nei primi giorni in cui entra in azione, e questo vuol dire che proporrà, in un certo senso, anche le origini dei villain. Nel film c'è Selina Kyle che non è ancora Catwoman".

Zoë Kravitz aggiunge: "Selina sa prendersi cura di lei ed è incredibilmente tosta. Vuole realmente combattere per chi non ha qualcuno che li difenda e penso che sia quello il punto di contatto tra lei e Batman".

Il produttore Dylan Clark ha aggiunto: "Ciò che rende realmente interessante Selina Kyle è che rappresenta una salvatrice per chi viene trattato male, per chi è dimenticato, per le persone che non hanno nessuno che si occupi di loro, ed è inoltre davvero complicata, non sai mai esattamente nei confronti di chi prova fedeltà o lealtà".

Il film diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.

Nel lungometraggio verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz) di cui è stato quindi mostrato il look in versione Selina con tanto di manicure in perfetto stile "felino", il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).