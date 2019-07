The Batman con Ben Affleck: l'Arkham Asylum era stata scelta come ambientazione

The Batman, nella versione di e con Ben Affleck, sarebbe stato girato anche nell'Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City.

A raccontarlo al podcast HappySadConfused è stato Robert Richardson, che sarebbe dovuto essere il direttore della fotografia del film con protagonista Ben Affleck: "The Batman con Ben Affleck era il prossimo film che avevamo in programma. C'era uno script, che purtroppo non è stato molto amato. Ben stava lavorando duramente per cambiarlo. Si stava concentrando sugli aspetti più folli, nei segreti più oscuri, addentrandosi nell'Arkham Asylum, quel luogo in cui sono rinchiusi parecchi supercattivi". La qual cosa sarebbe stata molto interessante perchè, come il tre volte premio Oscar ha sottolineato: "Nessuno è mai "entrato" nell'Arkham Asylum e noi stavamo andando proprio in questa direzione. Ero molto interessato a questo aspetto della storia".

Alla fine però, come tutti sanno, il progetto è stato accantonato sia da Warner Bros. che da DC, con Ben Affleck stesso che ha preferito fare un passo indietro e "consegnare" il personaggio e la storia alle mani del regista Matt Reeves. The Batman verrà realizzato, con Robert Pattinson scelto per il ruolo dell'Uomo Pipistrello, ma non ci porterà nei meandri dell'Arkham Asylum, o almeno non è ancora dato saperlo. Secondo indiscrezioni, Matt Reeves realizzerà una trilogia, anche se tutto sarà legato al successo del primo film. La narrazione di The Batman si concentrerà sulla prima fase della vita di Bruce Wayne, rappresentato in versione detective. Sarà un storia già descritta a tinte cupe e permetterà dunque di vedere l'eroe di Gotham City agli albori. L'uscita è prevista per il 25 giugno del 2021.