The Batman 2, Robert Pattinson sull'aiuto di Soderbergh a Matt Reeves: “Incredibilmente generoso”

Il set di The Batman 2 si prepara a ripartire con un cambio importante dietro la macchina da presa. Matt Reeves si è temporaneamente allontanato dalla lavorazione per una questione familiare e sarà Steven Soderbergh ad aiutarlo a completare le ultime riprese del film. Una soluzione che ha trovato subito il sostegno di Robert Pattinson, pronto a tornare nei panni di Bruce Wayne.

L'attore ha spiegato che il coinvolgimento del regista di Ocean's Eleven nasce soprattutto dalla volontà di sostenere Reeves senza modificare l'identità del film. Un elemento particolarmente importante considerando che la lavorazione del sequel è ormai vicina alla conclusione.

The Batman 2, l'elogio di Robert Pattinson a Steven Soderbergh

Robert Pattinson in The Batman

Parlando con GamesRadar+, Pattinson non ha nascosto la propria gratitudine nei confronti di Soderbergh. "Sono davvero felice che sia arrivato per aiutare Matt", ha spiegato l'attore. "È incredibilmente generoso da parte sua e lo sta facendo nel modo più bello possibile. È completamente altruista".

Secondo l'attore, proprio lo stato avanzato della produzione rende ancora più significativo il contributo del nuovo arrivato. Reeves ha seguito direttamente lo sviluppo del progetto e della sceneggiatura e, come sottolineato dal protagonista, gran parte del lavoro è ormai stata completata.

"Siamo quasi alla fine", ha aggiunto Pattinson, che ricorda come Soderbergh abbia accettato di collaborare con Reeves con un obiettivo molto preciso: accompagnare il film fino alla sala di montaggio senza sostituirsi alla sua visione.

Anche i tempi per il ritorno sul set sembrano molto stretti. Alla domanda su quando avrebbe ripreso a girare, Pattinson ha spiegato: "Credo che siano già in produzione. Io comincio tra un paio di giorni".

Matt Reeves resta il regista ufficiale del film

L'arrivo di Soderbergh aveva inevitabilmente sollevato interrogativi sul futuro di Matt Reeves all'interno del progetto, ma Warner Bros. e DC Studios hanno chiarito subito la situazione. Il regista resta infatti pienamente alla guida di The Batman 2.

Lo stesso Reeves era intervenuto sui social per evitare fraintendimenti: "Per essere chiari, non sto lasciando The Batman Part II". Il filmmaker ha poi ringraziato Soderbergh per aver accettato di aiutarlo a completare le riprese in un momento particolarmente delicato.

Anche James Gunn ha ribadito che Reeves "è ancora il regista di The Batman 2 e lo sarà sempre", sottolineando quanto DC Studios abbia apprezzato la disponibilità di Soderbergh.

Quest'ultimo, dal canto suo, ha spiegato di voler lavorare insieme a Reeves e alla sua squadra per realizzare materiale capace di inserirsi senza fratture tra le scene già girate. Un intervento quindi pensato per preservare la continuità visiva e narrativa costruita fino a questo momento.

Cosa sappiamo sul cast e sull'uscita di The Batman 2

Un'immagine del primo capitolo

Per ora Warner Bros. non ha comunicato variazioni sulla data di uscita di The Batman 2, che resta fissata al 18 febbraio 2028. Bisognerà capire nelle prossime settimane se lo stop temporaneo imposto dall'assenza di Reeves finirà per incidere sui tempi della lavorazione.

Il sequel riporterà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, affiancato da un cast che comprende Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance e Brian Tyree Henry. Torneranno inoltre Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Andy Serkis in quello di Alfred Pennyworth e Jeffrey Wright come commissario Gordon.

Soderbergh entra quindi in scena in un momento delicato ma ormai avanzato della produzione. Il suo compito sarà accompagnare il film verso la fine delle riprese, lavorando insieme a Reeves e alla sua squadra perché il passaggio dietro la macchina da presa resti il più possibile invisibile sullo schermo.