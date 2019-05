The Art of Self-Defense: Jesse Eisenberg impara il karate nel trailer

The Art of Self-Defense mostra Jesse Eisenberg nel ruolo di un giovane pieno di paure che impara il karate, ecco il trailer.

The Art of Self-Defense è il nuovo film con protagonista Jesse Eisenberg di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto è stato scritto e diretto da Riley Stearns e arriverà nei cinema americani il 12 luglio.

Al centro della trama c'è Casey (Jesse Eisenberg), un giovane che viene attaccato di notte da una gang di motociclisti e decide quindi di imparare a difendersi. Il ragazzo, sotto gli occhi del suo Sensei (Alessandro Nivola) e di una determinata cintura marrone, Anna (Imogen Poots), riesce a ottenere una nuova sicurezza in se stesso. Una sera Casey scopre però un lato più oscuro di questa comunità di sportivi, ritrovandosi alle prese con una situazione davvero complicata legata al suo nuovo mentore.

Nel trailer di The Art of Self-Defense si vede il protagonista spiegare i motivi della sua scelta di imparare il karate, rivelando di avere delle paure che vuole affrontare e superare. Casey inizia quindi il suo allenamento e scopre dei segreti che rischiano di metterlo in guai seri, mentre inizia usare le sue nuove conoscenze nella vita quotidiana.

Ecco il trailer: