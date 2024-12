The Apprentice - Alle Origini Di Trump: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Blu-Ray

L'edizione Blu-Ray di The Apprentice - Alle Origini Di Trump è attualmente disponibile, per il preorder, su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 17,99€, con la possibilità di preordinarlo al "prezzo minimo garantito". Trovate tutti i dettagli relativi a questa edizione, e alla modalità di preorder, passando dal box seguente, o, in alternativa, cliccate su questo indirizzo. L'edizione Blu-Ray di The Apprentice - Alle Origini Di Trump è venduta e spedita da Amazon, e la sua data d'uscita è stata segnalata al 22 gennaio 2025.

The Apprentice - Alle Origini di Trump: un Blu-ray che esplora il potere e la manipolazione

Ritrovatevi a vivere il ritratto di un'epoca e la genesi di un personaggio chiave della nostro tempo con The Apprentice - Alle Origini di Trump, disponibile, in preorder, su Amazon in edizione Blu-ray. Ambientato nella New York degli anni '70, il film offre uno sguardo sul giovane Donald Trump, deciso a emergere dall'ombra del padre per conquistare il mondo immobiliare di Manhattan. Al centro della narrazione, il rapporto con Roy Cohn, personaggio particolare che diventa il mentore del protagonista, insegnandogli l'arte del potere.

Con un cast stellare guidato da Sebastian Stan, Jeremy Strong e Maria Bakalova, questa pellicola unisce tensione drammatica e introspezione storica, mettendo in luce i meccanismi del potere e le dinamiche di una New York in piena trasformazione.