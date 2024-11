Sebastian Stan, star di The Apprentice: "I miei colleghi hanno paura ed evitano di parlare di Donald Trump"

L'attore Sebastian Stan ha spiegato il motivo per cui ha perso l'occasione di apparire in Actors on Actors di Variety: nessuno dei suoi colleghi voleva parlare di Donald Trump.

Sebastian Stan ha rivelato che la sua partecipazione ad Actors on Actors, la serie di incontri tra artisti organizzati da Variety, è stata annullata perché nessuno voleva parlare del film The Apprentice, in cui interpreta Donald Trump.

L'attore, che è stato diretto da Ali Abbasi nel progetto cinematografico, ha parlato delle conseguenze della scelta di accettare il ruolo del miliardario, recentemente rieletto presidente degli Stati Uniti.

I timori legati a Donald Trump

Sebastian Stan, durante un Q&A, ha raccontato che ha ricevuto un'incredibile ondata di affetto da parte di attori, registi e produttori che hanno avuto modo di vedere il film. L'attore ha però aggiunto prontamente: "E al tempo stesso avevo ricevuto la proposta di apparire in Actors on Actors di Variety, questo venerdì. E non si è trovato un altro attore che volesse farlo con me perché avevano troppa paura di venire a parlare di questo film".

Stan ha voluto chiarire: "Per questo motivo non ho potuto farlo, ma non importa, va bene. Non l'ho detto per puntare un dito contro qualcuno".

Sebastian Stan and Director Ali Abassi attended the #THEAPPRENTICE Screening and #SebastianStan said he was invited to Variety Actor on Actor interview but couldn't find an actor want to do it with him , because their publicists were hesitated to let them talk about this movie so... pic.twitter.com/cWRvzx0bHF — MaggieMinLA (@MaggieMinLA) November 19, 2024

L'attore ha sottolineato che non si riusciva nemmeno ad andare oltre il portavoce degli attori per provare a proporre l'incontro tra attori. Sebastian ha chiarito: "Penso che sia questo che ci fa perdere in questa situazione: se si arriva a quel livello di paura e a sentirsi a disagio nel parlare di tutto questo, allora avremo davvero un problema serio".

L'interprete di Bucky nel MCU ha espresso la sua preoccupazione pensando alla situazione della società e dei cittadini americani se si è arrivati al punto che si preferisce considerare Donald Trump quasi come non fosse una persona come le altre, decidendo di evitare di parlare di lui o di ciò che lo riguarda.

The Apprentice: Donald Trump attacca il film e il regista Ali Abbasi risponde alle critiche

Cosa racconta The Apprentice

Il filom scritto da Gabriel Sherman, che è arrivato nelle sale italiane il 17 ottobre, è ambientato nella New York degli anni '70.

Determinato a uscire dall'ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l'aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l'uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn. Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato - che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy - insegna così al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l'inganno, l'intimidazione e la manipolazione mediatica. Gli interpreti del film The Apprentice - Alle Origini di Donald Trump , diretto da Ali Abbasi, sono Sebastian Stan nella parte dell'imprenditore, Jeremy Strong in quella di Roy Cohn, e Maria Bakalova nei panni di Ivana Trump.