The App: il trailer del film Netflix con Abel Ferrara

Ecco il trailer di The App, il nuovo film diretto da Elisa Fuksas, con la partecipazione straordinaria di Abel Ferrara e Maya Sansa, in arrivo su Netflix alla fine di dicembre.

È il trailer a introdurre The App, il nuovo film Netflix, diretto da Elisa Fuksas, che può vantare la partecipazione straordinaria di Maya Sansa e di Abel Ferrara, nei panni del regista.

The App racconta la storia di Eva e Niccolò sono due innamorati che vivono a Los Angeles. Lui è un attore, lei è invece una studentessa di psicologia. Come fosse un gioco, convince Niccolò ad iscriversi a "Noi", una app per incontri online. Ciò le potrebbe servire per raccogliere dati per la sua tesi di laurea.

Dopo qualche tempo, Niccolò deve partire per Roma, dove girerà il suo primo film da protagonista. La sua unica distrazione è proprio quella app. Comincia a chattare con Maria la quale, una rivelazione dopo l'altra, sembra essere davvero la donna perfetta. Così, Niccolò si innamora di lei perdutamente, e farebbe di tutto per conoscere la donna misteriosa che non ha mai incontrato. Maria, con abilità, lo spinge ad affrontare le sue paure più grandi, mettendolo in pericolo. Ma quando Niccolò inizia a sospettare dell'identità della ragazza, ecco che finalmente gli si rivelerà la verità.

Diretto da Elisa Fuksas, con un cast composto da Vincenzo Crea, Jessica Cressy, Greta Scarano, Maya Sansa e Abel Ferrara, The App sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 dicembre.