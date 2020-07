The Angel of Darkness: il final trailer della serie tv sequel de L'alienista

The Angel of Darkness torna con un nuovo trailer in attesa della premiere americana il 19 giugno, in Italia la serie tv con Luke Evans, Dakota Fanning e Daniel Brühl approderà su Netflix prossimamente.

TNT ha svelato il final trailer di The Angel of Darkness, stagione sequel della serie tv L'alienista che negli USA prenderà il via su TNT il 19 luglio. Nel video ritroviamo le strade cupe e sporche della New York dello show interpretato da Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning che tornano per una nuova indagine.

La seconda stagione de L'alienista si focalizzerà sul rapimento di una bambina. Gli eventi si svolgono nella New York del 1896 New York e nel suo oscuro sottobosco invaso dal crimine.

Dopo la fine della prima stagione Sara (Dakota Fanning) ha aperto la sua agenzia di investigazione e si riunisce con lo psicologo e alienista Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) e col giornalista del New York Times John Moore (Luke Evans) per indagare su una misteriosa sparizione e altri crimini violenti.

The Angel of Darkness vedrà il ritorno di Douglas Smith, Matthew Shear, Robert Ray, Ted Levine e Brittany Batchelder e l'arrivo di Melanie Field, Rosy McEwen e Matt Letscher. Al momento non sappiamo quando i nuovi episodi saranno disponibili in Italia. perciò attendiamo novità da Netflix.

