The American Dream and Other Fairy Tales: Abigail Disney attacca lo studio della sua famiglia nel trailer

Abigail E. Disney attacca la società fondata dalla sua famiglia nel documentario The American Dream And Other Fairy Tales, ecco il trailer.

Il trailer del documentario The American Dream and Other Fairy Tales mostra Abigail E. Disney attaccare accante la società fondata dalla sua famiglia.

Nel video si sottolinea l'incredibile differenza di retribuzione in vari settori, ricordando come un custode dovrebbe ad esempio lavorare 2.000 anni per guadagnare la cifra ottenuta da Bob Iger, ex CEO di Disney, in uno solo.

Il documentario The American Dream and Other Fairy Tales, presentato al Sundance Film Festival, è stato diretto da Kathleen Hughes e Abigail Disney, il cui nonno Roy O. Disney ha co-fondato The Walt Disney Company con il fratello Walt Disney.

Abigail è una filmmaker e attivista sociale che lotta per fare chiarezza sulle ingiustizie sociali esistenti nell'economica americana. Da tempo, ad esempio, ha chiesto alla società di adottare un compenso equo all'interno delle proprie attività.

The American Dream and Other Fairy Tales viene descritto come un progetto sull'economia disfunzionale e non equa e in cui ci si chiede perché il sogno americano ha funzionato per i benestanti, ma è un incubo per le persone nate con disponibilità economiche limitate. Usando la storia della sua famiglia, Disney esplora come questa ingiustizia sistemica prenda il controllo e immagina un futuro migliore.

Il documentario arriverà nelle sale americane il 16 settembre.