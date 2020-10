The Alienist 2, su Netflx in streaming da oggi

The Alienist 2 sbarca in Italia su Netflix in streaming a partire da oggi 22 ottobre: disponibile la serie tv con Luke Evans, Dakota Fanning e Daniel Brühl!

The Alienist 2, dal titolo The Angel of Darkness, ha preso via negli USA su TNT il 19 luglio e da oggi 22 ottobre arriva in streaming su Netflix col supercast forato da Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning!

La seconda stagione de L'alienista si focalizzerà sul rapimento di una bambina. Gli eventi si svolgono nella New York del 1896 New York e nel suo oscuro sottobosco invaso dal crimine. Dopo la fine della prima stagione Sara (Dakota Fanning) ha aperto la sua agenzia di investigazione e si riunisce con lo psicologo e alienista Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) e col giornalista del New York Times John Moore (Luke Evans) per indagare su una misteriosa sparizione e altri crimini violenti.

Locandina di The Angel of Darkness

The Angel of Darkness vedrà il ritorno di Douglas Smith, Matthew Shear, Robert Ray, Ted Levine e Brittany Batchelder e l'arrivo di Melanie Field, Rosy McEwen e Matt Letscher. La seconda stagione ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica oltreoceano, andando a superare di parecchio il buon risultato dell'esordio: su Rotten Tomatoes, infatti, The Alienist 2 ha guadagnato oltre l'80% di recensioni positive, in cui si incensa la prova attoriale di Dakota Fanning e si sottolinea l'evidente virata dark che è stata data allo show.

The Angel of Darkness è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.