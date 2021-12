The Afterparty: Tiffany Haddish è un'investigatrice nel trailer della prima stagione

The Afterparty, la nuova serie Apple TV+, arriverà il 28 gennaio su Apple TV+ con i primi tre episodi, seguiti da una nuova puntata settimanale, e il trailer regala molte anticipazioni.

Nel video viene introdotta la protagonista e i potenziali sospetti di un caso di omicidio avvenuto dopo una festa.

The Afterparty, ideata dai vincitori dei premi Oscar,BAFTA e Golden Globe Chris Miller e Phil Lord (Spider-Man: Un nuovo universo, The LEGO Movie, 21 Jump Street), è una serie mystery-comedy composta da otto episodi. Il duo Lord-Miller ha dichiarato: "Questo è uno dei progetti più sorprendenti, originali e divertenti che abbiamo mai realizzato. Il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia in grado di mescolare i toni della commedia con il mystery, in un modo nuovo ed eccitante. Dando a ogni episodio il suo stile unico di narrazione, siamo riusciti a realizzare quelli che sembrano otto film nettamente diversi, ma interconnessi, che evidenziano come la prospettiva personale e i pregiudizi dei singoli personaggi modellino il modo in cui vedono il mondo".

Il cast stellare comprende Tiffany Haddish (Il viaggio delle ragazze, Amiche in affari), Sam Richardson (La guerra di domani, Veep - Vicepresidente incompetente), Zoë Chao (Love Life, Downhill) , Ben Schwartz (Space Force, House of Lies), Ike Barinholtz (The Mindy Project, Cattivi vicini), Ilana Glazer (Broad City), Jamie Demetriou (Fleabag, Stath Lets Flats), Dave Franco (The Rental, The Disaster Artist) e John Early (Search Party).

Creata e diretta da Chris Miller, la serie è incentrata su un misterioso omicidio avvenuto durante una riunione di compagni di classe alle superiori. Ciascuno degli otto episodi propone una rivisitazione della stessa notte raccontata attraverso la prospettiva di un personaggio diverso, ognuno con il proprio stile visivo e genere cinematografico che si adatta alla personalità del narratore.

Oltre a curare la regia, Chris Miller è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Phil Lord per conto della casa di produzione della coppia, Lord-Miller. Lo scrittore, produttore e performer nominato ai Tony e agli Emmy, Anthony King (Search Party, Amiche per la morte - Dead to Me), è anche produttore esecutivo. Aubrey Lee, vicepresidente senior della Television di Lord Miller, produce la serie, che è stata prodotta per Apple da TriStar TV e Sony Pictures Television come parte dell'ampio accordo televisivo quinquennale di Lord e Miller.

Hanno lavorato alla serie anche il direttore della fotografia Carl Herse (The Last Man on Earth, Black Monday), lo scenografo Bruce Hill (The Last Man on Earth, C'è sempre il sole a Philadelphia), il costumista Trayce Gigi Field (Barb and Star Go to Vista del Mar, Amiche per la morte - Dead to Me), il compositore Daniel Pemberton (Il processo ai Chicago 7, Spider-Man: Un nuovo universo) e il montatore Joel Negron (Thor: Ragnarok, 21 Jump Street).