The Aeronauts: il trailer del film con Eddie Redmayne e Felicity Jones

The Aeronauts, di cui è stato condiviso un nuovo trailer, mostra Eddie Redmayne e Felicity Jones alle prese con una spettacolare storia vera.

The Aeronauts, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, arriverà nei cinema americani e su Amazon Prime Video il 6 dicembre, raccontando l'incredibile avventura vissuta da Amelia Wren e James Glaisher.

Il video diffuso oggi online mostra il primo incontro tra la giovane, esperta pilota di palloni aerostatici, e dello scienziato esperto in meteorologia e qualche anticipazione della loro incredibile avventura che li ha portati ad un'altitudine mai raggiunta prima dagli esseri umani, mettendoli alla prova e costringendoli a lottare per la sopravvivenza, oltre a far compiere alla coppia delle scoperte incredibili.

Il film diretto da Tom Hooper è ambientato nel 1862 e racconta la storia della giovane vedova Amelia Wren, ruolo affidato a Felicity Jones, e dello scienziato James Glaisher, interpretato da Eddie Redmayne, che intraprendono una spedizione a bordo di un pallone aerostatico nel tentativo di raggiungere un'altitudine record.

La sceneggiatura è stata firmata da Jack Thorne e nel cast ci sono anche Tom Courtenay, Anne Reid, Rebecca Front, Vincent Perez, Tim McInnerny, Phoebe Fox e Himesh Patel.