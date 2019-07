The Aeronauts: posticipata la data di uscita del film con Eddie Redmayne e Felicity Jones

The Aeronauts arriverà più tardi del previsto nelle sale americane: la data di uscita del progetto con Eddie Redmayne e Felicity Jones è stata infatti posticipata dal 25 ottobre al 6 dicembre.

Ad annunciare il cambiamento sono stati i portavoce di Amazon Studios svelando che il lungometraggio resterà due settimane nelle sale prima di arrivare, dal 20 dicembre, su Amazon Prime Video in streaming. Non è chiaro se The Aeronauts , inoltre, arriverà come inizialmente previsto nelle sale IMAX, nonostante alcune sequenze siano state ideate e realizzate pensando esplicitamente allo spettacolare formato.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato a Deadline: "The Aeronauts è un film spettacolare con una delle migliori interpretazioni di Felicity Jones ed Eddie Redmayne. Il livello raggiunto vi trasporta in un altro mondo in alto tra le nuvole. L'esperienza nelle sale è una parte importante del nostro business, ma la priorità più grande sono i nostri consumatori. Sappiamo che gli utenti di Amazon Prime Video vogliono accedere al film il prima possibile ed è il perfetto esempio di cinematografia di alto livello e qualità che i nostri consumatori possono attendersi da noi nei cinema e su Prime".

La responsabile di Amazon è convinta che The Aeronauts sia destinato a conquistare il pubblico e i giurati dei premi più prestigiosi e punta quindi a una strategia in grado di tenere alta l'attenzione.

Il film diretto da Tom Hooper, secondo le indiscrezioni, dovrebbe debuttare in uno dei festival internazionali più prestigiosi. Il lungometraggio è ambientato nel 1862 e racconta la storia della giovane vedova Amelia Wren e dello scienziato James Glaisher che intraprendono una spedizione a bordo di un pallone aerostatico nel tentativo di raggiungere un'altitudine record.

La sceneggiatura è stata firmata da Jack Thorne e nel cast ci sono anche Tom Courtenay, Anne Reid, Rebecca Front, Vincent Perez, Tim McInnerny, Phoebe Fox e Himesh Patel.