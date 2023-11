The Abyss, un esperto boccia una scena chiave del film di James Cameron: 'Come realismo gli do zero'

Un esperto di esplosivi ha analizzato una sequenza del film che a parer suo non è per nulla realistica.

Ebbene sì, è successo anche questo: un esperto di esplosivi ha analizzato una sequenza specifica di The Abyss, il film fantascientifico di James Cameron del 1989, e ne ha criticato la scarsa aderenza realistica.

Jay Ly, un esperto tecnico di esplosivi, parlando con Insider, ha spiegato le ragioni per cui The Abyss avrebbe una rappresentazione non realistica delle armi nucleari.

Ly ha contestato il fatto che "a cinque chilometri di profondità l'acqua è cristallina". Inoltre, l'esperto ha sottolineato che i sistemi di comunicazione dei sommozzatori nella vita reale non sarebbero così chiari a quella profondità come in The Abyss.

"A cinque chilometri di profondità, l'acqua è cristallina? No. Non è possibile. Nella mia quarta squadra, ero in una squadra di contromisure mine, ma si trattava di mine marine subacquee e ordigni esplosivi improvvisati subacquei e cose del genere. Qui ci dovrebbe essere una bomba atomica caduta negli abissi. È un grosso problema quando andiamo a 200 piedi di acqua di mare. Non ci arrampicheremo mai liberamente sul fondo, ci sono sempre delle linee di discesa e stabiliamo un'area sicura. Non ha alcuno strumento di ricerca, ha solo i suoi occhi e un razzo, il che è pazzesco. E questo è solo l'aspetto subacqueo, non siamo ancora arrivati alla parte degli ordigni".

Il tecnico ha proseguito: "Le comunicazioni sono assolutamente fuori controllo. Quale segnale RF può penetrare cinque chilometri in profondità? Abbiamo modi molto rudimentali di comunicare, ad esempio un galleggiante in cima all'acqua. Lo tiriamo e un certo numero di tiri significa una certa cosa. Quindi comunicheremmo in questo modo. Ma l'energia nucleare è un qualcosa di completamente diverso".

"Senza entrare nei dettagli della progettazione di un'arma nucleare, avremmo fatto delle ricerche su questo elemento. Questo è esattamente il modo per renderlo sicuro. Se vogliamo separare i componenti, separiamo la spoletta. A volte lo facciamo in maniera esplosiva, a volte in modo meccanico, e poi lo solleviamo, lo portiamo sulla spiaggia e lo sfruttiamo in superficie".

James Cameron: "Ho quasi rischiato di morire annegato girando The Abyss"

The Abyss arriverà finalmente in Blu-Ray 4K insieme ad altri classici di James Cameron.