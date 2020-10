The 355: nel trailer del film Jessica Chastain e Penelope Cruz guidano un cast all-star

Si chiamano The 355, si presentano nel primo trailer e sono le vostre nuove spie preferite: Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger e il resto dello stellare cast del film

L'ultima missione di James Bond sarà anche rimandata al 2021, ma c'è anche un'altro gruppo di spie che ci attende con The 355, il nuovo film con protagoniste, tra le altre, Jessica Chastain e Penelope Cruz. Guardiamo insieme il trailer, e scopriamo qualcosa in più sulla pellicola.

A quanto pare, Universal Pictures ha ancora qualche coniglio nel cappello di cui si sta parlando, tuttavia, decisamente troppo poco: Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix ha diretto infatti la pellicola scritta da Theresa Rebeck (Smash), The 335, che si prospetta già essere uno dei titoli più interessanti del prossimo anno.

Con un cast d'eccezione che può contare la presenza di Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing, Sebastian Stan e Edgar Ramirez, la nuova spy story tutta al femminile si presenta in un primo trailer ricco d'azione.

"Quando un'arma top secret finisce nelle mani di un mercenario, l'agente jolly della CIA Mason 'Mace' Brown (Jessica Chastain) dovrà fare squadra con la tosta rivale tedesca, l'Agente Marie (Diane Kruger), l'ex alleata dell'MI6 ed esperta di computer Khadijah (Lupita Nyong'o), e l'abile psicologa colombiana Graciela (Penelope Cruz) per portare a termine una missione letale in modo da recuperarlo. Nel frattempo, le nostre dovranno cercare di restare sempre un passo avanti a una misteriosa donna Lin Mi Sheng (Fan Bingbing) che sta seguend ogni loro mossa. Dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco, fino ad arrivare alle zone più facoltose e glamour di Shanghai, il quartetto tutto al femminile forgerà una delicata alleanza che potrebbe proteggere il mondo... o farle uccidere" si legge nella sinossi ufficiale del film.

The 355 dovrebbe arrivare nelle sale americane a gennaio 2021. E voi, siete pronti per andare in missione?