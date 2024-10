That Christmas: Brian Cox è Babbo Natale nel trailer del nuovo film animato del regista di Love Actually

La star di Succession sarà Babbo Natale nel film che condirà le prossime feste in streaming su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di That Christmas, che vede Brian Cox nei panni inediti di Babbo Natale.

Nel filmato, l'attore di Succession sfoggia l'uniforme standard di Kris Kringle - barba, vestito rosso con un bordo di pelliccia bianca e stivali - mentre consegna i regali ai bambini nella notte più impegnativa dell'anno, la vigilia di Natale.

That Christmas è basato su una trilogia di libri per bambini del pluripremiato scrittore e regista Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Love Actually e Yesterday) e segna il suo primo salto nel mondo dell'animazione. Il film presenta storie intrecciate di famiglia e amici, amore e solitudine e Babbo Natale che commette un grosso errore.

Diretto da Simon Otto - già capo animatore di Love, Death & Robots e dei film di Dragontrainer) uscirà su Netflix il 4 dicembre. That Christimas segna anche il debutto alla regia di Otto.

"Diventare un animatore era nella mia lista dei desideri natalizi fin da quando ero bambino e guardare film d'animazione era una delle più grandi tradizioni natalizie della mia famiglia. Ma non avrei mai immaginato che un giorno avrei avuto la possibilità di dirigere un film di Natale scritto dall'unico e solo Richard Curtis e di collaborare con alcuni dei più iconici doppiatori di sempre", ha dichiarato Otto.

"Guardare questo cast dare vita a questi racconti divertenti e commoventi e infonderli con la magia dell'animazione è davvero un sogno che si avvera. Spero che guardare That Christmas diventi una tradizione cara al pubblico di tutto il mondo".