Mila Kunis viene scambiata per Megan Fox e la sua reazione diventa virale

In questi giorni Mila Kunis è tornata sulla bocca di tutti per via di una clip ormai virale in cui viene scambiata per Megan Fox. Non è stata tanto la dinamica in sé a colpire i fan, quanto la sua risposta pronta e il modo in cui riesce a ribaltare con ironia la situazione in pochi secondi.

Questo video di Mila Kunis è stato recentemente postato anche da Entertainment Tonight sul proprio profilo Instagram con la seguente didascalia: "Anche le celebrità adorano altre celebrità, e Mila Kunis lo ha dimostrato con la migliore reazione possibile all'essere scambiata per Megan Fox".

La scena si svolge fuori dagli studi del Jimmy Kimmel Live!, a New York. Vediamo la Kunis uscire in fretta all'esterno e dirigendosi verso i fan nota un poster con Megan Fox da uno di loro: "Quella è Megan Fox!", dice subito, "La amo. Adoro il fatto che tu abbia pensato fossi lei". Questa reazione ha esaltato non solamente le persone sul posto ma anche tutti coloro che hanno visto il video, decidendo di condividerlo ovunque.