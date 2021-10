That '70s Show: in fase di sviluppo per Netflix lo spinoff ambientato negli anni '90

Netflix ha annunciato lo sviluppo di That '90s Show, ideato come spinoff della serie That '70s Show, andato in onda dal 1998 al 2006 sugli schermi di Fox.

I creatori e sceneggiatori dello show originale, Bonnie Turner e Terry Turner, saranno coinvolti come autori e produttori in collaborazione con la figlia Lindsey Turner.

Lo showrunner di That '90s Show sarà Gregg Mettler e la storia sarà ambientata nel 1995, prendendo il via quando Leia Forman, la figlia di Eric e Donna, fa visita ai nonni, interpretati da Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, a Point Place, Wisconsin. La ragazza diventerà adulta sotto lo sguardo attento di Kitty e quello severo di Red. La sinossi ufficiale anticipa: "Sesso, droga e rock 'n roll non muoionno mai, cambia semplicemente abiti".

Nel cast della serie originale That '70s Show c'erano anche Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Danny Masterson, Wilmer Valderrama e Josh Meyers.

That '70s Show ha avuto uno spinoff nel 2022 intitolato That '80s Show, andato in onda per soli 13 episodi.