Thanos era al MET Gala 2019? Josh Brolin condivide una foto del titano pazzo in smoking!

Thanos era presente al MET Gala 2019 e nessuno l'ha notato? A sentire Josh Brolin sì, e ci sono anche le prove fotografiche, che lui stesso ha mostrato sul proprio profilo Instagram: il Titano Pazzo, al cinema in queste settimane con Avengers: Endgame, è stato sul pink carpet del Metropolitan Museum, con tanto di smoking e Guanto dell'Infinito!

Naturalmente si tratta solo di uno scherzo che Josh Brolin, interprete del cattivo viola di Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, ha voluto condividere con i suoi follower e con il suo "complice", il digital artist Boss Logic. "Voglio solo gridare grazie al MET Gala 2019 e a chiunque abbia reso questo possibile" ha cominciato Brolin, passando poi a salutare tutti gli amici famosi presenti all'evento.

La parte più divertente? Sicuramente i due ringraziamenti finali: "Grazie a Versace, per avermi dato lo smoking di Chris Hemsworth perchè adesso abbiamo la stessa taglia, ma lui si sta impegnando per perdere peso. Più tardi posterò foto di tutto quello che ho visto all'interno. Oh, e grazie ai Marvel Studios che mi hanno prestato il Guanto per la serata!". Brolin con questo post ha incassato quasi mezzo milione di like e migliaia di commenti, anche da colleghi famosi come Jason Momoa. A rivelare la natura scherzosa della foto c'era naturalmente il riferimento a Boss Logic, ma anche il fatto che, se Thanos davvero si fosse presentato sul pink carpet del MET Gala 2019, avrebbe fatto letteralmente sparire la concorrenza dei vari Lady Gaga, Ezra Miller e Jared Leto.

