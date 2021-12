Texas Chainsaw Massacre, il trailer: Leatherface approda su Netflix

Netflix svela il primo trailer di Texas Chainsaw Massacre; il ritorno di Leatherface su Netflix sarà in grado di turbare ancora i vostri sogni?

Leatherface sta per tornare su Netflix! Il gigante del video on demand, infatti, ha svelato il primo trailer ufficiale di Texas Chainsaw Massacre, nuovo sequel sanguinolento del cult diretto da Tobe Hooper nel 1974. Il filmato mostra anche il malvagio personaggio stavolta interpretato da Mark Burnham.

Il nuovo Texas Chainsaw Massacre è ambientato parecchi anni dopo la vicenda raccontato nel cult del 1974, in un periodo durante il quale nessuno sente parlare di Leatherface da molto tempo. Alla stregua di Halloween, anche questo film azzererà la saga e si porrà quale erede diretto del film di Tobe Hooper, costruendo lo showdown tra Leatherface e Sally Hardesty.

A interpretare la ragazza protagonista - e a sostituire Marilyn Burns - sarà Olwen Fouéré. Il progetto sarà vietato ai minori di 18 anni e, quindi, dovrebbe rispettare i toni cruenti del film del 1974. Diretto da David Blue Garcia a partire da una sceneggiatura di Chris Thomas Devlin, Texas Chainsaw Massacre è interpretato da Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy.

Prodotto da Fede Alvarez e Rodo Sayagues, il film è stato girato in Bulgaria e sarà distribuito su Netflix il 18 febbraio 2022. A proposito del tono di questo Texas Chainsaw Massacre, Alvarez ha spiegato: "Io e Rodo volevamo essere sicuri di non deludere i fan - e noi siamo tra loro. Quindi sarà un progetto abbastanza duro ma, allo stesso tempo, avrà la linearità del primo film. Siamo partiti da una premessa semplice ma in grado di dare vita a un terribile effetto domino. Tutto è piazzato al posto giusto. Basta toccare un tassello e ogni altro elemento precipiterà malamente".