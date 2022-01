Texas Chainsaw Massacre: una nuova foto ritrae la Final Girl Sally Hardesty

Una nuova foto di Texas Chainsaw Massacre, in arrivo a febbraio su Netflix, ritrae la nuova versione di Sally Hardesty.

Il nuovo film Texas Chainsaw Massacre riporterà in scena la Final Girl del primo capitolo della saga horror: Sally Hardesty, ritratta in una nuova foto del progetto.

Il lungometraggio ideato come sequel dell'opera originale, ignorando quindi i capitoli successivi realizzati nel corso degli anni, arriverà sugli schermi di Netflix il 18 febbraio.

Texas Chainsaw Massacre: Sally Hardesty guarda una foto

Texas Chainsaw Massacre è stato diretto da David Blue Garcia e scritto da Chris Thomas Devlin, basandosi su una storia ideata da Fede Álvarez e Rodo Sayagues.

Il nuovo film è ambientato parecchi anni dopo la vicenda raccontata nel cult del 1974, in un periodo durante il quale nessuno sente parlare di Leatherface da molto tempo.

La foto inedita pubblicata da USA Today mostra ora Sally Hardesty, interpretata da Olwen Fouere che ha ereditato il ruolo da Marilyn Burns, scomparsa nel 2014.

Lo scatto ritrae la Final Girl mentre si trova nella sua macchina e guarda una vecchia Polaroid, probabilmente scattata dal villain interpretato da Edwin Neal quando stava minacciando Sally e i suoi amici.

Texas Chainsaw Massacre è interpretato da Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Moe Dunford, Alice Krige, Jacob Latimore, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope e Jolyon Coy.