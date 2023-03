Tetris, Taron Egerton odiava i suoi baffi finti: "Non li userò mai più"

Il nuovo film interpretato da Taron Egerton, Tetris, disponibile da oggi su Apple TV+, ha messo a dura prova la pazienza dell'attore che ha giurato di non farsi mai crescere più i baffi dopo averli detestati ogni minuto.

L'attore 33enne ha parlato del suo incontro con i baffi finti nell'episodio di Good Morning America di giovedì dopo che la co-conduttrice Lara Spencer gli ha chiesto del disagio provato durante la produzione.

"Non li ho amati", ha confessato dTaron Egerton. "Penso che, se fossero stati veri, forse li avrei adorati, ma erano finti. Parola mia, quella cosa era così scomoda. I baffi che Dio mi ha dato sono un po' carenti, quindi ho avuto bisogno di un aiuto cinematografico. Ne ho indossato uno per Eddie the Eagle, che è un film che ho fatto circa otto anni fa, e l'ho indossato stavolta, ma mi sono ripromesso che non lo farò mai più".

Egerton ha aggiunto che dopo l'uscita di Eddie the Eagle del 2016 aveva "dimenticato" quale calvario fossero i baffi finti, fino a quando non si è ritrovato a soffrire nuovamente per il nuovo film diretto da Jon S. Baird:

"È assolutamente orrendo, non lo farò mai più. Non importa quanto mi paghino. Non fatemi portare i baffi finti!"

James Bond, Taron Egerton non si sente giusto per il ruolo: "Ho sempre lottato col mio peso"

Come rivela la nostra recensione di Tetris, Taron Egerton interpreta Henk Rogers, un punto fermo dell'industria dei videogiochi che ha contribuito a rendere popolare l'uscita del videogame nel 1984 assicurandosi i diritti di distribuzione per le console domestiche.