James Bond, Taron Egerton non si sente giusto per il ruolo: "Ho sempre lottato col mio peso"

Taron Egerton torna a parlare della possibilità di interpretare il prossimo James Bond ammettendo di non sentirsi giusto per il ruolo dello statuario agente segreto visto che ha sempre avuto problemi col suo peso.

"Non credo di essere la scelta giusta", ha confessato Taron Egerton in un'intervista con il Telegraph. "Devi essere statuario per quel ruolo. Ed è qualcosa per cui sto ancora lottando. Ho sempre lottato con il mio peso."

Taron Egerton con il Golden Globe come miglior attore per Rocketman

Nell'intervista, Egerton ha affermato che interpretare Bond "è un po' come essere un ambasciatore del marchio oltre che essere un attore. E potrebbe essere davvero divertente nel microcosmo, ma sono sicuro di aver letto che Barbara Broccoli ha detto che è un impegno per quindici anni".

Barbara Broccoli, insieme al fratellastro Michael G. Wilson, è la produttrice storica del franchise di James Bond. Broccoli è stata esplicita in passato sulle scelte di casting per la saga su Bond, smentendo la possibilità che una donna possa interpretare James Bond in futuro.

"Può essere di qualsiasi colore, ma è maschio", ha detto la produttrice a Variety nel 2020. "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessata prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti di così".

A partire dal 31 marzo Taron Egerton approderà su Apple Tv+ con Tetris, film di spionaggio incentrato sulla genesi del popolare videogame.