Terrifier: la saga horror diventa un videogioco, ecco il trailer di The ARTcade Game

La saga horror di Terrifier darà vita a un videogioco in 2D, di cui è stato rivelato il primo trailer.

Il progetto sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC.

Le prime immagini del videogioco di Terrifier

Relevo ha sviluppato Terrifier: The ARTcade Game, gioco poi pubblicato da Selecta Play. La versione pixelata di Art in Clown causerà, come nei film, morti sanguinose mentre il killer si sposterà in varie aree.

Il trailer condiviso online in esclusiva da IGN svela inoltre che i giocatori potranno usare varie armi e collaborare con altri utenti.

Ecco il video con le prime sequenze di gioco:

Secondo la descrizione ufficiale del videogame, Terrifier: The ARTcade Game catturerà l'essenza dei film in versione animata e stilizzata, portando in vita le azioni mortali rispettando comunque l'atmosfera dei film.

I giocatori potranno usare armi come seghe elettrice e mazze chiodate, muovendosi in vari ambienti per sconfiggere i propri nemici.

Terrifier 3, fuggi fuggi, nausea e malori dopo 10 minuti, il regista: "Abbiamo fatto il nostro lavoro"

Il videogame sarà inoltre accompagnato da una colonna sonora in stile anni '80 che seguirà le azioni compiute nelle sei diverse modalità di gioco, che passano dalle sfide estese a sessioni di giochi molto più veloci e rapide.

Il ritorno di Art il Clown

Il terzo capitolo della saga horror slasher realizzata da Damien Leone arriverà sul grande schermo in Italia in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e, successivamente, dal 7 novembre in tutti i cinema.

Il film ha potuto contare sul budget più elevato a disposizione di un capitolo della saga, proponendo così sequenze talmente sanguinose e sconvolgenti al punto da aver fatto sentire male persino l'interprete di David Howard Thornton, interprete di Art. Il clown sarà inoltre accompagnato dalla dalla diabolica Victoria (Samantha Scaffidi).