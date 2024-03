Terra Amara stasera 29 marzo non va in onda: ecco perché e cosa vedremo al suo posto

Stasera 29 marzo Terra Amara non andrà in onda: ecco perché e come è stata sostituita la soap turca di Canale 5

Stasera 29 marzo Terra Amara non andrà in onda. La popolare soap turca da alcune settimane va in onda il venerdì sera su Canale 5. Dopo aver occupato per anni il daytime di Canale 5, la storia di Zuleyha, che si avvia alla conclusione, ha ceduto il posto a Endless Love. Scopriamo perché stasera Terra Amara non viene trasmessa e quando tornerà.

Terra Amara sostituito da una fiction italiana

Terra Amara questa sera cede il passo ad una fiction italiana, Canale 5, infatti, al posto della popolare soap turca manda in onda Se Potessi dirti addio, la serie che segna il ritorno di Gabriel Garko sul piccolo schermo dopo anni di assenza, e che ci terrà compagnia per tre settimane.

Se Potessi dirti addio: Trama

Elena (Anna Safronick) è una neuropsichiatra che ha perso suo marito, ucciso in circostanze poco chiare e per il quale è alla ricerca di giustizia. Un giorno si ritrova a dover curare Marcello (Gabriel Garko), un uomo che soffre di una grave perdita di memoria ma, man mano che il suo paziente guarisce, iniziano a venire fuori alcuni dettagli sulla morte di suo marito.

Quando torna Terra Amara

Terra Amara farà il suo ritorno domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, con un doppio appuntamento previsto dalle 14.30 alle 16.30 circa su Canale 5. La soap ha ripreso la sua programmazione domenicale pomeridiana a partire dallo scorso 24 marzo. Invece, Amici di Maria De Filippi, con l'inizio della fase finale, non sarà più trasmesso la domenica pomeriggio. La prima puntata del serale del talent show è stata trasmessa sabato 23 marzo.