Terra Amara, anticipazioni trama del 18 maggio: la scuola elementare Behice Hekimoglu divide Fekeli e Hunkar

Ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda giovedì 18 maggio alle 14:10 su Canale 5: la donazione di Fekeli crea una spaccatura con Hunkar

Terra Amara, domani giovedì 18 maggio, alle 14:10 su Canale 5, andrà in onda con un nuovo, emozionante, episodio della sua apprezzata saga. Prima di svelare le anticipazioni della trama, che anche oggi promettono nuovi intrighi tra i principali protagonisti della soap, facciamo un rapido recap della puntata del 17 maggio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 17 maggio

Nella puntata del 17 maggio, Gaffur ha raccontato a Cetin il suo passato e quello di sua sorella Gulten. Alla fine della storia, Cetin ha promesso a Gaffur di fare tutto il possibile per renderla felice. Taşkın si sente sollevato sapendo che sua sorella potrà finalmente trovare la felicità al fianco dell'uomo che ama.

Terra Amara: anticipazioni del 18 maggio: l'offerta economica di Fekeli

Nelle anticipazioni del 18 maggio di Terra Amara, veniamo a conoscenza dell'offerta economica generosa di Fekeli. Grazie a questa offerta, la comunità avrà l'opportunità di aprire una nuova scuola elementare. Tuttavia, nel giorno dell'inaugurazione, il nome del complesso scolastico sconvolgerà Hunkar.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 18 maggio scopriamo il nome della nuova scuola

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 18 maggio, scopriremo quale sarà il nome della nuova scuola. Fekeli ha offerto i soldi per l'apertura della scuola imponendo una sola condizione: che essa porti il nome di Behice Hekimoglu, in riconoscimento dell'aiuto ricevuto da lei in passato.

I motivi della rottura tra Hunkar e Fekeli nelle anticipazioni di Terra Amara del 18 maggio

Le anticipazioni rivelano anche i motivi della rottura tra Hunkar e Fekeli. Quando Hunkar scopre che la scuola porterà il nome di Behice Hekimoglu, si arrabbia profondamente. La decisione presa da Fekeli sembra aver causato una rottura definitiva dei rapporti tra lui e la madre di Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Behice si comporta come una padrona in casa di Fekeli.