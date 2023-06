Terra Amara, anticipazioni trama 17 giugno: Demir scopre Uzum, Zuleyha viene avvelenata

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda sabato 17 giugno alle 15:30 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, sabato 17 giugno, alle 15:30 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. Questa affascinante soap opera è disponibile anche su Mediaset Infinity. Potrete seguirla sulla piattaforma streaming in diretta o on demand, a seconda delle vostre preferenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 16 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 16 giugno

Demir porta Adnan e Leyla lontano da Cukurova per impedire a Zuleyha di vederli. Sermin va da Zuleyha e le rivela l'accaduto. Julide finisce nei guai.

Terra Amara: Anticipazioni del 17 giugno: Uzum si nasconde nella macchina di Demir

Per gioco, Uzum si nasconde nell'auto di Demir. Lui la scopre durante il viaggio di ritorno dal posto in cui ha portato i suoi figli, dopo averli strappati dalle braccia della nonna.

Il segreto di Demir in Terra Amara del 17 giugno: Anticipazioni

Demir dopo aver trascorso qualche ora spensierata con Uzum, chiede alla bambina di mantenere il segreto sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan.

Nelle anticipazioni della puntata di Terra Amara del 17 giugno Uzum mantiene il segreto

Hunkar sospetta e chiede a Saniye di convincere Uzum a parlare, ma la bimba, ricordando la promessa fatta a Demir, tiene il segreto. Zuleyha si sente male in carcere e viene portata in ospedale.

Zuleyh finisce in ospedale: Anticipazioni di Terra Amara del 17 giugno

Hatip informa Yilmaz e Fekeli che Zuleyha è ricoverata accusando Demir di averla avvelenata. Behice invita Mujgan a rifarsi una vita a Istanbul senza Yilmaz, ma Mujgan vuole riconquistarlo.

I guai giudiziari di Julide in Terra Amara, le anticipazioni del 17 giugno:

Julide, vittima degli intrighi di Sermin, viene accusata di corruzione e vorrebbe dimettersi ma Sabahattin la invita a ripensarci e, nel frattempo, indaga sulle accuse a Julide.

