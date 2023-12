Terra Amara anticipazioni 4 dicembre: Zuleyha lascia la città, la disperazione di Demir

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 4 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 4 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 4 dicembre: Il dramma di Zuleyha e la scelta di abbandonare Cukurova

Zuleyha, che ha scoperto della relazione tra Umit e Demir, ha deciso, con l'aiuto di Sadi, di vendere le sue quote della Adnan Yaman Holding e di andarsene per sempre da Cukurova con i suoi figli.

Con l'aiuto di Cetin e Gulten, Zuleyha organizza la partenza e si imbarca per Cipro portando con sè i figli Adnan e Leyla.

Nella puntata: La ricerca disperata di Demir e il muro di silenzio

Demir ignora dove si trovi la moglie e lo chiede a Gulten, che non risponde e lo rimprovera aspramente. Demir la caccia dalla villa e si rivolge a Sadi, che però d'accordo con Zuleyha lo mette fuori strada.

Le clip di Terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fikret, inizialmente sospettato di aver organizzato il colpo, viene rilasciato per mancanza di prove