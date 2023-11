Terra Amara anticipazioni 28 novembre, Umit si vendica: Demir è in prigione, Zuleyha è disperata

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 28 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 27 novembre

Terra Amara: riassunto della puntata del 27 novembre

Mujgan e Fikret si trovano in albergo e, in un momento di assenza di Fikret, Mujgan scopre dal giornale quello che è successo a Umit e chiama Bahtiyar che le conferma l'accaduto. Le rivela però anche che Fekeli sospetta che il colpevole possa essere Fikret.

Anticipazioni del 28 novembre: Umit mente per vendicarsi

In ospedale, Umit riprende coscienza, diventando la chiave per svelare la verità sull'incidente che l'ha gravemente colpita. Il suo racconto mette Demir sul banco degli imputati, con la dottoressa che comunica la notizia al procuratore, dando vita a una serie di eventi che cambieranno le vite dei protagonisti.

Nella prossima puntata: Demir finisce in Prigione

Sotto lo sguardo incredulo e disperato di Zuleyha, Demir viene portato in prigione. La donna, tuttavia, non si rassegna e decide di mettere in atto un piano disperato per salvare il marito, cercando alleati inaspettati.

La riunione tra Sadi e Zuleyha nel nuovo episodio della soap turca

Zuleyha si incontra con Sadi, intraprendendo una discussione segreta per elaborare un piano che possa salvare Demir. Tra sguardi furtivi e sussurri, si forma una collaborazione improvvisa, ma quanto saranno disposte a rischiare per raggiungere il loro obiettivo?

La visita di Sevda a Umit nella puntata di martedì

Nel frattempo, in ospedale, Sevda fa visita alla figlia, ma l'incontro si trasforma in un momento di tensione quando Sevda le dice di credere all'innocenza di Demir. La dottoressa furiosa caccia la madre dalla sua stanza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity i gendarmi interrogano Demir.