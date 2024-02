Terra Amara anticipazioni 27 febbraio, Gaffur vs. Rasit: Zuleyha vuole un nuovo capo per i braccianti

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 27 febbraio la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 27 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 26 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 26 febbraio

Hakan, per proteggere la sua vera identità con Zuleyha, finge che la lettera che ha ricevuto, ovvero quella di ricatto di Betul, sia una lettera d'amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione quando viveva a Beirut.

Fikret cerca invano di convincere Zuleyha della veridicità di quello che ha detto Vahap, cioè che Mehmet è Hakan Gumusoglu.

Nel frattempo, Vahap, costretto da Hakan, consegna Betul nelle sue mani perché Mehmet-Hakan vuole porre fine al ricatto che la ragazza ha messo in atto nei suoi confronti.

Anticipazioni del 27 febbraio: Un nuovo Capo

Zuleyha decide di indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, posto rimasto vacante dopo la morte di Saniye.

Nella prossima puntata: Gaffur e Rasit, Chi sarà il nuovo capo?

I candidati per il posto di responsabile dei braccianti sono Gaffur e Rasit, i due, pur di vincere le elezioni e diventare il nuovo "capo", cercano in ogni modo di comprare i voti dei lavoratori della tenuta. Tra Gaffur e Rasit si prospetta una battaglia all'ultimo voto e senza esclusioni di colpi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fikret parla della verità di Hakan a Cetin.