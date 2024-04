Terra Amara anticipazioni del 14 aprile: Zuleyha in pericolo di vita, Sermin umilia Colak

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap turca in onda domenica alle 14:30 circa su Canale 5

Le anticipazioni della trama della nuova puntata di Terra Amara in onda oggi domenica 14 aprile alle 14:30 con un doppio episodio su Canale 5. Il prossimo appuntamento, salvo nuovi spostamenti, è previsto per venerdì 19 aprile in prima serata. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa serie, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 12 aprile, Abdulkadir, arrabbiato per il matrimonio di Betul con Colak, ha uno scontro violento con lei, causando l'intervento di Vahap che caccia Betul e sua madre Sermin da casa. Nel frattempo, Colak affronta la demolizione imminente del suo ristorante per abusi edilizi, accusando il sindaco Lutfiye di abusare della sua carica per vendicarsi.

Zuleyha è diffidente verso Betul e Sermin nonostante abbia aiutato la ragazza a liberarsi da Colak. Le due donne si trasferiscono temporaneamente nella casa di Gaffur. Colak rivela a Cavus un piano per eliminare Zuleyha.

Zuleyha e Hakan decidono di sposarsi, Fikret, interessato alla donna, scopre la loro decisione e rimane deluso. Zuleyha riceve la richiesta di aiuto di una donna in travaglio e si prepara ad affrontare in viaggio pericoloso per salvarla, con l'ausilio del dottor Aykut.

Le anticipazioni di Terra Amara del 14 Aprile: Caccia del mandante dell'attentato a Zuleyha, nuova fiamma per Fikret

Dopo la richiesta di aiuto del marito di una donna incinta in pericolo di vita, Zuleyha, accompagnata da Aykut e Gaffur, si reca al villaggio per salvare la moglie della persona che ha bussato a villa Yaman.

Il ponte che i tre devono attraversare per arrivare alla loro meta crolla poco prima che loro ci mettano piede. Le indagini accertano che il ponte era stato sabotato per attentare alla vita di Zuleyha.

Qualcuno vuole uccidere Zuleyha

Tutti sospettano che il mandante dell'agguato alla donna sia Colak, ma l'uomo è innocente. Infatti, i i responsabili del gesto affermano di essere stati assoldati da Vahap.

Venuto a sapere di quanto è successo, Hakan corre casa di Vahap per costringerlo a confessare ma l'uomo gli giura di essere innocente e di non sapere nulla dell'attentato. Nonostante questo, i gendarmi, vanno ad arrestarlo e Abdulkadir decide di mandarlo a Mersin per tenerlo al sicuro.

Nel frattempo, Sermin e Betul, che dopo essere state cacciate di casa da Abdulkadir vivono nella tenuta degli Yaman, vorrebbero trasferirsi a Istanbul ma per farlo, dovrebbero prendere il denaro che Betul custodisce in una cassetta di sicurezza.

Sermin e Betul vogliono trasferirsi a Istanbul

Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, tornata a Cukurova nelle vesti di professoressa del liceo. Lui e Lutfiye si convincono che la donna e Fikret potrebbero formare una bella coppia e decidono di fare in modo che i due si conoscano. Così Lutfiye chiede a Fikret di passare a prendere l'insegnante con la scusa di mostrargli la casa in cui si trasferirà.

Zeynep conosce Fikret

Nel frattempo, Vahap entra nella villa di Colak e lascia una scritta minatoria sul muro. Colak va alla rimessa di Abdulkadir che gli spiega il motivo perché suo fratello non è più in città, ma lui lui stesso scopre che l'uomo è rimasto a Cukurova per vendicarsi del suo nemico.

In città, Sermin mette alla berlina Colak davanti a tutti, spiegando come l'uomo abbia tenuto Betul prigioniera, e sfidandolo a chiedere il divorzio