Terra Amara anticipazioni 12 febbraio: La gioia di Gulten e Cetin, Betul e Sermin affrontano la disgrazia

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 12 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 12 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della quarta stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 10 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 10 febbraio

Il giornale di Cukurova pubblica un'intervista in cui Sermin e Betul cercano di mettere in cattiva luce Zuleyha, descrivendola come un'arrampicatrice sociale.

Furiosa per le bugie dette sul suo conto, Zuleyha decide di convocare dei giornalisti e di mostrare loro i documenti che provano come Betul abbia agito alle sue spalle, abusando del potere derivante dalla procura di Demir.

Intanto, il procuratore viene a sapere che Hulya Gumusogliu e' morta e informa tempestivamente Zuleyha.

Anticipazioni del 12 febbraio: Gulten e Cetin, la gioia della gravidanza

Gulten e Cetin ricevono la notizia che presto saranno genitori e decidono di condividere la loro gioia con i loro cari.

Nel nuovo episodio: Betul e Sermin, la caduta in disgrazia

Betul e Sermin, cadute in disgrazia, si trasferiscono in una casa modesta, dove affronteranno nuove sfide e difficoltà.

Sermin ha uno spiacevole incontro con un reporter che cercherà in tutti i modi di scoprire per quale motivo lei e Betul siano state cacciate di casa da Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Gaffur fa una bellissima sorpresa a Saniye e Uzum: ha comprato una bellissima casa per la loro famiglia.