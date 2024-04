Terra Amara anticipazioni del 12 aprile: Zuleyha accetta di sposare Hakan ma la sua vita è in pericolo!

Ecco le anticipazioni di Terra Amara delle puntate in onda stasera 12 aprile in prima serata su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna stasera, venerdì 12 aprile in prima serata su Canale 5. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nella puntata in onda domenica 7 aprile, dopo le nozze, Colak reclude in casa Betul. Sermin, preoccupata per la figlia, si rivolge alla polizia, ma il Commissario non ha prove sufficienti per aprire un'indagine. Sermin, minacciata da Colak, si rifugia da Zuleyha, alla quale chiede aiuto per ritrovare la figlia Betul, che non vede ormai da giorni decide di intervenire.

Le scuse di Betul non convincono Zuleyha nella nuova puntata di Terra Amara

Anticipazioni di Terra Amara del 12 aprile: Abdulkadir caccia da casa Betul e Sermin

Abdulkadir, accecato dalla rabbia perché Betul ha sposato Colak, ha uno scontro violento con lei e ordina a Vahap di mettere alla porta sia lei che Sermin.

Colak deve affrontare nuovi problemi legali: il comune di Cukurova gli recapita la terza notifica: presto le strutture abusive del suo ristorante saranno demolite. Nonostante l'opposizione dell'uomo, che accusa Lutfiye di sfruttare la sua posizione di Sindaco per vendicarsi. La donna non si fa intimidire e si presenta al ristorante con un ordine di demolizione.

Zuleyha è diffidente nei confronti di Sermin e Betul, anche dopo che le due donne le giurano fedeltà per aver liberato Betul quando era prigioniera di Colak. Nonostante questo, quando restano senza una casa, le offre una sistemazione nella casa di Gaffur che si trasferisce con Uzum nella villa.

Hakan ha chiesto a Zuleyha di sposarlo

Zuleyha e Hakan si recano in municipio per la licenza di matrimonio e comunicano a Lutfiye la decisione di sposarsi. In serata Fikret invita la donna a cena per chiederle la mano, ma quando sta per dichiararsi scopre che lei ha accettato la proposta di nozze di Hakan.

Colak vuole vendicarsi eliminando Zuleyha

Colak rivela a Cavus il piano che ha ideato per liberarsi di Zuleyha. Alla villa arriva un uomo che scongiura Zuleyha di salvare la moglie che rischia di morire per le complicazioni del parto. Ma per arrivare al villaggio dove vivono, c'è solo un ponte sospeso. Nonostante il pericolo lei decide di andare aiutata dal dottor Aykut che si offre di accompagnarla in questa missione.