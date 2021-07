Terminator Salvation, ecco perché Arnold Schwarzenegger ha odiato il film

Terminator Salvation non è certo il film più amato della saga, ma non è riuscito a piacere nemmeno ad Arnold Schwarzenegger.

Terminator Salvation, quarto capitolo del popolare franchise, rientra difficilmente tra i preferiti dei fan, anche perché è l'unico in cui non appare Arnold Schwarzenegger. Ma l'ex-governatore della California non potrebbe essere più grato di non avervi preso parte, perché a quanto pare non lo avrebbe per niente gradito.

Christian Bale è il protagonista del film Terminator Salvation

Come riportato da Screen Rant, l'attore, durante una vecchia intervista con Good Morning America aveva espresso tutto il suo sollievo nel ricordare di aver avuto ai tempi un'agenda politica troppo fitta per poter prendere parte alla pellicola: "Meno male, ha fatto schifo" fu il commento.

Ma mentre poi è riuscito ad apparire nei successivi sequel, Terminator: Genisys (2015) e Terminator: Dark Fate (2019), all'epoca non si sbottonò troppo su quale dei primi tre film fosse il suo preferito: "Non posso dirlo. Credo che i tre a cui presi parte tanti anni fa avessero tutti una loro identità e delle storyline interessanti". Chissà se, mettendola in questo modo, Arnold non abbia volutamente tirato un'ulteriore frecciatina al film del 2009, che in realtà vantava anche un cast niente male: Christian Bale, Sam Wortihngton, Helena Bonham Carter, Bryce Dallas Howard, Anton Yelchin, Jane Alexander...

E voi, che ne pensate? Quali sono stati i migliori e i peggiori film della saga di Terminator?