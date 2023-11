Terminator Salvation: il regista commenta il flop e svela l'esistenza di un finale alternativo più cupo

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook.com, il regista McG è tornato a commentare il flop di Terminator Salvation, svelando anche l'esistenza di un finale alternativo molto più cupo dell'originale uscito al cinema.

"Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. Avevamo preso Jonathan Nolan per scriverlo, c'era uno sciopero degli sceneggiatori in corso all'epoca. E abbiamo coinvolto Christian Bale, non si poteva arrivare più in alto di così. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. A molte persone piace quel film, ma non ha fatto quello che speravo facesse e ho vissuto a lungo con questa ferita. Esiste anche una versione con un finale completamente diverso, ma non posso ancora condividerlo con il mondo. È molto più cupo".

Terminator Salvation: Christian Bale e la scenata sul set che mise in pericolo il film

Terminator Salvation ha un punteggio del 33% su Rotten Tomatoes, il secondo peggior film del franchise dopo il suo seguito, Terminator: Genisys del 2015. Anche il punteggio del pubblico, pari al 53%, è piuttosto basso, anche se è superiore a quello di Terminator 3 - Le macchine ribelli (46%) e Terminator Genisys (52%). Le recensioni hanno criticato soprattutto la storia del film del 2009, i cui problemi principali sono rappresentati da una trama ambientata interamente nel futuro, da personaggi poco incisivi e da un cattivo non all'altezza.

L'ultimo film del franchise uscito al cinema è Terminator: Destino Oscuro.