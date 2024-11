Terminator, James Cameron scioccato dalla reazione alla celebre frase di Schwarzy: "Perché il pubblico ride?"

Il primo Terminator si è rivelato un successo globale dando vita a un lucroso e longevo franchise. Tutto merito dell'ironia insita nello script, ironia che ha generato reazioni impreviste nel pubblico scioccando lo stesso regista James Cameron.

In un'intervista con Empire, Cameron ha ricordato di essere rimasto stupito dalle risate del pubblico che hanno accolto una battuta iconica di Arnold Schwarzenegger. "Niente era stato cucito addosso a Schwarzenegger" ha spiegato. "Non avevamo cambiato una parola del copione per Arnold. Non avevamo mutato il tono serioso, eppure è emersa una certa ironia nella battuta 'Tornerò'". Paradossalmente, a fronte delle risate del pubblico, la celebre battuta di Terminator è diventata uno dei momenti iconici della carriera di Arnold Schwarzenegger. James Cameron ha ammesso che non se lo sarebbe mai immaginato al momento in cui l'ha scritta.

"Quando l'ho scritta non credevo che avrebbe funzionato così bene. Pensavo solo che fosse una battuta usa e getta", ha ricordato. Ma quella scena fu accolta nei cinema in modo inaspettato. "Quando dice: 'Tornerò', un pubblico che non aveva mai visto il film prima rideva. Perché stanno ridendo? Perché il film ti ha già promesso, fino a quel momento, che c'è dell'ironia in quella battuta. 'Sì, tornerà e te ne pentirai, cazzo.' Quindi, per me, è un film che funziona davvero. Nessuno è rimasto più scioccato di me dal fatto che la gente ridesse di quella battuta."

Arnold Schwarzenegger sfodera la sua arma

Una battuta epocale

La battuta "Tornerò", pronunciata da Arnold Schwarzenegger nel primo Terminator, è stata riutilizzata con qualche variante in altri film, del franchise. Christian Bale e Linda Hamilton l'hanno presa in prestito, rispettivamente, in Terminator Salvation e Terminator: Destino Oscuro_.

Ma la frase in questione ha assunto vita propria, visto che Schwarzenegger l'ha usata in molti altri film inclusi I gemelli, Atto di forza, Un poliziotto alle elementari e perfino The Expendables 2. L'attore ha anche riproposto la battuta nei suoi discorsi pubblici mentre ricopriva il ruolo di Governatore della California. Schwarzenegger ha tuttavia ammesso che inizialmente era contrario a prnunciare la battuta di Terminator, rimostranza che gli ha fatto avere un'accesa discussione con James Cameron a riguardo.