Terminator: James Cameron vorrebbe riportare sugli schermi la saga

La saga di Terminator ha delineato una grande pagina della storia del cinema, anche se con l'avanzare dei sequel la situazione è degenerata fino ad oggi. Esiste la possibilità, però, di un ritorno del franchise? Secondo James Cameron sembra proprio di sì.

Terminator: Arnold Schwarzenegger nell'iconico ruolo

Durante un recente intervento al podcast "Smartless" (tramite The Playlist), James Cameron ha parlato del possibile ritorno di Terminator, dicendo che al momento si trova al centro di "alcune discussioni": "Se dovessi fare un altro film di Terminator, e provare magari a lanciare di nuovo quel franchise - la cosa è attualmente in discussione anche se non è stato deciso nulla - lo farei molto di più sul lato IA rispetto a quello dei robot cattivi e impazziti".

James Cameron: i cinque film più importanti della sua carriera

Inoltre, in un recente tour stampa per Avatar 2, il regista si è espresso riguardo a Terminator: Destino Oscuro, diretto da Tim Miller su una storia di Cameron stesso: dicendo di essere "ragionevolmente felice" di come è andato, anche se non convintissimo del ritorno delle vecchie star.